Audible licenzia in nome dell'efficienza, lo stesso fa Discord

Se si sperava che i licenziamenti presso le società tecnologiche sarebbero finiti con l'avvento del nuovo anno (purtroppo) ci si sbaglia: già lo abbiamo visto nei giorni scorsi con Amazon che ha interrotto i rapporti lavorativi con centinaia di dipendenti di Prime Video ed MGM Studios. Ed ora la situazione si ripete: il gruppo è sempre quello di Amazon, questa volta però i licenziamenti riguardano la controllata Audible.

I tagli all'organico - più di 100 persone, pari al 5% dell'intera forza lavoro - rientrano nel più ampio piano voluto dall'azienda per garantire la sostenibilità economica nel lungo periodo. "Diventare più snelli ed efficienti è il modo in cui dovremo operare ora - e nel prossimo futuro - per continuare a fornire la miglior narrazione audio della categoria ai nostri clienti di tutto il mondo", spiega il CEO Bob Carrigan in una nota audio inviata ai dipendenti.

I licenziamenti sono stati pianificati nonostante l'ottimo andamento di Audible nel 2023: