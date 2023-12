Ottavi di finale Champions League: gli appuntamenti su Prime Video

Resta ancora da definire quale partita Prime Video trasmetterà mercoledì 6 marzo fra Real Madrid-Lipisa e Manchester City-Copenhagen. La scelta verrà resa nota dopo i risultati delle rispettive gare di andata di martedì 13 febbraio, per avere a disposizione tutti gli elementi necessari al fine di valutare il miglior match possibile per gli appassionati di calcio. Tutti i dettagli sugli incontri a seguire!

A febbraio 2024 torna l'appuntamento in diretta esclusiva su Prime Video con due gare di andata e due di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League . Tre le italiane che saranno da subito le grandi protagoniste del mercoledì sera targato Prime Video: si parte mercoledì 14 febbraio con Lazio-Bayern Monaco per poi proseguire mercoledì 21 febbraio con Napoli-Barcellona. L'Inter di Inzaghi, invece, scenderà in campo in diretta esclusiva su Prime Video per la gara di ritorno contro gli spagnoli dell'Atletico Madrid, in programma mercoledì 13 marzo.

Lazio-Bayern Monaco

I biancocelesti di Sarri ospitano i campioni di Germania al Gewiss Stadium di Bergamo. La Lazio è reduce da un'ottima stagione in Serie A, in cui ha chiuso al quinto posto, qualificandosi per la Conference League. Il Bayern Monaco, invece, è la squadra più vincente della storia della Champions League, con 6 titoli in bacheca. I bavaresi sono anche la squadra più forte del momento, in quanto hanno vinto tutte le competizioni in cui hanno partecipato nella stagione 2022-2023.

Diretta mercoledì 14 febbraio

Napoli-Barcellona

Il Napoli di Spalletti ospita i catalani al Maradona. I partenopei sono reduci da una stagione in cui hanno sfiorato lo scudetto, perdendolo all'ultima giornata a favore dell'Inter. Il Barcellona, invece, è in una fase di transizione, dopo l'addio di Messi. I blaugrana hanno chiuso la stagione 2022-2023 al secondo posto in Liga, dietro al Real Madrid.

Diretta mercoledì 21 febbraio

Atletico Madrid-Inter

I nerazzurri di Inzaghi ospitano gli spagnoli al Meazza. L'Inter è reduce da una stagione in cui ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. L'Atletico Madrid, invece, è una delle squadre più forti in Europa, in quanto ha vinto la Liga e la Supercoppa UEFA nella stagione 2022-2023.

Diretta mercoledì 13 marzo

Tutti e quattro i match degli ottavi di finale di UEFA Champions League trasmessi da Prime Video saranno visibili in diretta esclusiva sulla piattaforma di streaming di Amazon. Il calcio d'inizio per tutti i match è previsto alle 21:00. Pre partita a partire dalle 19:30. Inoltre, subito dopo ogni live, a partire dalle 23:15, da non perdere su Prime Video l'Highlights Show con i gol di tutti i match del martedì e del mercoledì sera.

Ad accompagnare gli appassionati del grande calcio nella prossima fase della competizione ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Massimo Oddo, Ezequiel Iván Lavezzi, Miroslav Klose e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.