Alexa, auguri! E per i 5 anni in Italia Amazon fa un bel regalo ai clienti

Alexa spegne 5 candeline in Italia, e come da tradizione Amazon regala qualcosa agli utenti. Peraltro si tratta di un regalo "lungo", nel senso che per riscattarlo c'è quasi una settimana di tempo a disposizione. Da oggi fino al 12 novembre chi ha un dispositivo con l'assistente vocale di Amazon (che presto diventerà più intelligente) dicendo "Alexa, tanti auguri!" avrà 3 mesi gratuiti di accesso ad Audible, la piattaforma del gigante dell'e commerce che offre audiolibri, podcast e contenuti Audible originals.

Di prodotti con Alexa ce ne sono parecchi, non solo gli altoparlanti della linea Echo di Amazon a cui di solito si associa immediatamente l'assistente vocale. Sui dispositivi Android e iOS c'è l'app Alexa, poi ci sono i dispositivi Alexa Built-in come gli altoparlanti evoluti, le smart TV, le cuffie, i computer e anche alcune recenti automobili che per arricchire il sistema di infotainment (nella foto in basso quello del gruppo Ford) si affidano in più di un caso ai servizi dell'assistente vocale di Amazon.