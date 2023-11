Amazon prolunga il reso: fino al 31 gennaio per restituire gli acquisti

Amazon prolunga anche quest'anno il periodo di reso degli acquisti. Ormai è un appuntamento fisso, quello di novembre, per chi sulla piattaforma arancione ha una grande cronologia acquisti. Novembre per Amazon è il mese in cui viene esteso fino a tutto gennaio l'ultimo giorno per restituire un articolo che per una ragione qualsiasi non si vuole più, riavendo indietro i soldi. E novembre è pure il mese in cui si inizia a pensare cosa regalare per Natale a parenti e amici, grandi e piccini: complici Black Friday e Cyber Monday, ci si prepara per tempo alle feste risparmiando qualcosa, potendo contare peraltro su un periodo per il reso più ampio che mai.

A proposito di sconti, giusto poche ore fa Amazon ha comunicato che il suo Black Friday durerà più di una settimana, da venerdì 17 a lunedì 27 novembre. E tutti gli acquisti sulla piattaforma da qui fino al 31 dicembre (a essere precisi vale anche per gli acquisti di ieri, 1 novembre) potranno essere resi fino al 31 gennaio 2024, quindi per riflettere se tenere o meno un articolo acquistato oggi ci sono quasi 3 mesi di tempo. Normalmente infatti la politica resi di Amazon mette a disposizione 30 giorni dalla consegna per restituire il prodotto senza doverne specificare il motivo, mentre a Natale e in pochi altri periodi si ha tempo fino al 31 gennaio del nuovo anno.