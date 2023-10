Amazon Italia: 4,3 miliardi di euro investiti, 4.000 nuovi posti di lavoro

Amazon ha investito in Italia 4,3 miliardi di euro nel 2022 (erano 4 nel 2021), 16,9 miliardi da quando è arrivata nel nostro Paese nel 2010 tra spese in conto capitale (infrastrutture fisiche e cloud) e spese operative (stipendi). "[...] continueremo ad offrire le nostre competenze per promuovere l'innovazione tecnologica, il miglioramento delle infrastrutture e delle conoscenze digitali di imprese e dei cittadini in Italia", spiega la VP Country Manager di Amazon.it e .es. Mariangela Marseglia.