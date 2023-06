Amazon - iRobot, l'UE vuole vederci chiaro: acquisizione a rischio

Non c'è solo l'affare Microsoft-Activision a creare scompiglio sul mercato , un'altra acquisizione sta destando preoccupazione per le sue potenziali ricadute negative sulla concorrenza . Il riferimento va all'operazione Amazon -iRobot , annunciata pubblicamente ad agosto dello scorso anno e che è già finita sotto l'attento sguardo della FTC americana guidata da Lina Khan. Timori che ora attraversano l'Oceano Atlantico e arrivano fino a Bruxelles, dove l'antitrust dell'Unione Europea ha deciso di aprire un'indagine per valutarne le conseguenze sul libero mercato.

Da quando Reuters ha rivelato l'avvio degli accertamenti, iRobot ha registrato in Borsa un crollo che nelle ultime ore è stato pari all' 8,32% . Le indagini partiranno il prossimo 6 luglio e si concluderanno non prima di novembre . Resta da capire quali saranno le prossime mosse di Amazon per convincere l'autorità antitrust comunitaria della bontà dell'operazione.

Il primo importante ok all'acquisizione intanto è arrivato dal Regno Unito, secondo cui non ci sarebbero le condizioni perché Amazon possa assumere una posizione dominante sul mercato degli aspirapolvere. Insomma, una situazione perfettamente opposta a quella che riguarda Microsoft e Activision, in cui l'UE ha dato il via libera e il Regno Unito ha definitivamente ribadito il no all'operazione.

Amazon ha acquistato iRobot per 1,7 miliardi di dollari, affare che ha diviso il mondo politico americano tra chi è favorevole e chi invece ritiene che vi siano forti rischi per il mercato. La senatrice dem Elizabeth Warren lo scorso anno scriveva di essere fortemente preoccupata "per le politiche anticoncorrenziali di Amazon che mettono a rischio i consumatori e la loro privacy".