Amazon, fatturato record in UK e 781 milioni di tasse dirette nel 2022

Quasi 800 milioni di sterline, cioè più di 900 milioni di euro, è il valore del bonifico partito da Amazon verso le casse pubbliche inglesi. Il gigante arancione dell'e commerce ha svelato quanto ha pagato di imposte dirette in Gran Bretagna nel 2022, si tratta di 781 milioni di sterline, cioè 133 milioni in più rispetto all'anno precedente.

È cresciuto di conseguenza anche l'ammontare degli investimenti nella regione, ed è "merito" della pandemia che in UK come altrove ha impennato la domanda di beni acquistati online e consegnati comodamente a casa. Il giro d'affari della creatura di Jeff Bezos è così arrivato al valore record di 24 miliardi di sterline, 1 in più del 2021. Di questi oltre 3,6 miliardi tra tasse dirette e indirette (ad esempio l'IVA) sono andati nelle casse del Paese guidato da Rishi Sunak, in grande aumento rispetto ai 2,7 miliardi dell'anno precedente.

La forza lavoro adesso ammonta a 75mila persone, di uffici e magazzini disseminati lungo il Regno Unito ce ne sono oltre 100. Gli investimenti ammontano a oltre 12 miliardi di sterline nel solo 2022, tantissimi se si considera che il totale dal 2010 ammonta a 56 miliardi. Comunque l'azienda non sta affrontando un periodo semplice, e con lei anche la forza lavoro: sono oltre 27mila i licenziamenti già pianificati dalla compagnia per il 2023.