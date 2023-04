Amazon lancia EEA, consente alle aziende di arrivare in 9 mercati UE con qualche clic

Amazon annuncia lo European Expansion Accelerator, un programma interessante soprattutto in un periodo come questo in cui l'inflazione fuori controllo mette a dura prova la tempra di aziende e imprese. Lo EEA di Amazon accorcia la distanza tra i venditori e diversi mercati dell'Unione Europea, 8+1 per la precisione, dove il +1 è il Regno Unito.

E la distanza è veramente minima, si tratta di pochi clic (la promessa è in 2!), la riduce sostanzialmente all'intenzione di espandere o meno il proprio business in nuovi mercati. Chi volesse accogliere la sfida può farlo attraverso Seller Central, poi Amazon semplifica di parecchio il processo di espansione, è quasi tutto automatizzato. Impostazioni, traduzioni di descrizione e informazioni, parametri per la spedizione, controlli di idoneità dei prodotti eccetera vengono completati entro 3 giorni lavorativi.