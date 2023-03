Amazon mette in pausa i lavori per il suo secondo quartier generale

Per chiarire, si tratta di una sospensione temporanea : Amazon ha confermato l’intenzione di realizzare “HQ2” (Headquarters 2, naturalmente), che sarà un’opera mastodontica - la sua costruzione darà lavoro a 25.000 persone e richiederà un investimento di circa 2.5 miliardi di dollari. In effetti Amazon ha già assunto 8.000 persone durante il completamento della prima fase del campus, che comprende due torri nel Metropolitan Park.

A quanto pare, la “pausa di riflessione” potrebbe avere ripercussioni sullo sviluppo dell’area dall’altra parte della strada, chiamata PenPlace. Lì dovrebbe sorgere l’edificio principale, o meglio gli edifici - tre torri da 22 piani, più un centro congressi alto 100 metri (l'ormai famoso edificio "Helix" che potete vedere qui sopra) e un giardino interno. Nei piani originali dovrebbe riuscire a ospitare fino a 14.000 dipendenti. Al momento non è chiaro come, quanto - in effetti nemmeno se i piani di Amazon cambieranno o no, ma una decisione non si può trascinare troppo a lungo: i permessi ufficiali impongono una fine dei lavori entro aprile 2025, tra poco più di due anni. Salvo proroghe, naturalmente.

Facile immaginare che la mossa abbia suscitato un po' di apprensione da quelle parti: un'operazione di queste proporzioni richiede un enorme impegno e investimento di tempo (in effetti vale la pena parlare di scommessa, in un certo senso) e lavoro per un gran numero di persone, dai costruttori alle imprese locali e alle piccole attività di supporto. Le dichiarazioni di Amazon sembrano lasciare intendere che non ci saranno sconvolgimenti esagerati, ma naturalmente non si può mai sapere per certo.