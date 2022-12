Aumenta il costo di Amazon Prime anche per i clienti TIM di linea fissa abbonati tramite TimVision. Finora per ottenere i benefici di Prime sono bastati 3,99 euro al mese, poi Amazon ha annunciato a settembre i rincari per i clienti italiani (ma l'abbonamento è rimasto uno tra i più vantaggiosi) e TIM ha fatto sapere che fino al 27 novembre il costo tramite TimVision non avrebbe subito rialzi.

Gli abbonati possono confermare di aver continuato a pagare 3,99 euro al mese invece dei 4,99 euro richiesti ai "normali" clienti Amazon Prime, ma il vantaggio durerà ancora per poco. TIM ha annunciato che dai rinnovi successivi al 29 gennaio 2023 anche i clienti TimVision pagheranno 4,99 euro al mese per l'abbonamento ad Amazon Prime. L'operatore ha specificato che la "modifica contrattuale è stata effettuata da Amazon", in altre parole che la scelta è stata del gigante del commercio elettronico, non di TIM.