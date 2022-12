Amazon Inspire introduce un feed alla TikTok per gli acquisti | Solo U.S.

Amazon sta per introdurre all'interno della sua applicazione una nuova esperienza d'acquisto che strizza l'occhio a al layout video di TikTok o ai Reels di Instagram, per come intende proporre i prodotti e i contenuti. La società ha annunciato che da oggi prende il via il lancio di Inspire, un nuovo feed con video e foto in modalità breve che consentirà ai consumatori di esplorare prodotti e idee, acquistando ad esempio prodotti sponsorizzati da influencer, marchi e altre realtà che aderiranno.

In effetti la funzione è progettata proprio per distogliere l'attenzione dei consumatori da app come TikTok e Instagram, in cui sempre più spesso troviamo marchi con link che permettono di veicolare direttamente i consumatori nel sito web d'acquisto. Si cominciano quindi i test allargati, per il momento solamente con gruppi selezionati all'interno degli Stati Uniti, con un ampliamento nei mesi successivi, ma sempre e solo oltreoceano. E per quanto riguarda l'Italia? Nessuna info al momento, dunque non sperateci troppe, soprattutto nel breve termine.

Il lancio a maglie più larghe segue i test iniziati nella prima fase dell'anno, quando Amazon è stata avvistata mentre sperimentava un feed di acquisto simile a TikTok nella sua app, che nella versione preliminare mostrava il proprio pulsante di navigazione inserito come quinta presenza nella parte inferiore dell'app mobile di Amazon.

Nella versione attuale non sembrano esserci cambiamenti drastici tranne nella scelta dell'icona, infatti, il feed Inspire sarà ora accessibile toccando l'icona a forma di lampadina al posto di quella a forma di diamante che era stata vista nelle prime versioni.