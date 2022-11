Il Black Friday di Amazon tra sconti e scioperi: le proteste in Italia e non solo

Per Amazon è un 25 novembre di Black Friday ma anche di proteste in tutto il mondo dei dipendenti che, come già avvenuto in passato in occasione della giornata dedicata allo shopping, chiedono condizioni lavorative migliori e salari più adeguati. In un mondo sotto stress, dice il movimento internazionale Make Amazon Pay, il colosso dell'e-commerce non bada a supportare lavoratori, comunità e pianeta, ma "spreme fino all'ultima goccia".

TUTTO IL MONDO COINVOLTO

Le manifestazioni sono in corso in 40 Paesi, Italia inclusa, a sostenerle sono le sigle internazionali Uni Global Union e Progressive International che a loro volta includono i principali sindacati di tutto il mondo. La richiesta è comune in ogni angolo del pianeta: Amazon deve pagare i suoi lavoratori in modo equo e rispettare il loro diritto di sindacalizzazione, deve pagare la sua giusta quota di tasse ed impegnarsi per una vera sostenibilità ambientale. Diversi lavoratori sono scesi in piazza in Piemonte e Lombardia per far sentire la loro voce: più salario, più attenzione per l'ambiente e condizioni lavorative migliori sono i temi che stanno più a cuore ai dipendenti. E in Germania e Francia sono stati bloccate le spedizioni con scioperi presso i magazzini dell'azienda, situazioni analoghe si stanno verificando anche nel Regno Unito, in India, Giappone e negli Stati Uniti. I manifestanti di New York si stanno riunendo sotto l'appartamento di Jeff Bezos sulla 5th Avenue.

Proteste che non sono limitate al gigante dell'e-commerce: in Piemonte, Liguria e Marche sono in corso manifestazioni contro il gruppo Itx, proprietario di marchi come Zara, Zara Home, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho e Bershka, accusato di non valorizzare il lavoro dei dipendenti e la loro professionalità. Le manifestazioni proseguiranno anche domani, 26 novembre.