Alexa, viaggio attorno alla Luna: ecco come inviare un messaggio nello spazio

Lo sapevate che all'interno della navicella spaziale Orion c'è un iPad? E che è possibile inviare un messaggio che una telecamera riprenderà per condividerlo con tutto il mondo? Un fatto apparentemente curioso, ma la presenza del tablet Apple nello spazio è prevista dalla missione Artemis I in qualità di componente del payload dimostrativo Callisto realizzato da Cisco, Lockhead Martin e Amazon.

E vista la partecipazione di quest'ultima, non è difficile credere che lassù ci sia anche Alexa, che per una volta ha scalzato Siri in qualità di assistente virtuale del tablet. La sua presenza è importante in quanto l'obiettivo del test è proprio quello di verificare l'eventuale apporto che può dare all'interno della navicella, non tanto in Artemis I - priva di equipaggio - quanto in Artemis III, missione che porterà nuovamente l'essere umano sulla Luna.