Alexa è di casa: ecco come (e quanto) la usiamo in Italia

Alexa ha da poco compiuto 4 anni in Italia, e Amazon ha pensato di snocciolare qualche numero sull'assistente vocale entrato nelle nostre case e pronto a fornirci indicazioni sul meteo, farci ascoltare la musica o semplicemente ricordarci di spegnere il forno tra 5 minuti.

Non solo bisogna ammetterne il successo - non scontato considerando la concorrenza - ma è doveroso anche sottolineare la crescita che Alexa ha registrato in questo ultimo anno: 17 miliardi sono infatti le interazioni con l'assistente di Amazon da quando è arrivato in Italia, 8 dei quali nel 2022. E, come ricorda il Country Manager di Amazon Alexa in Italia Gianmaria Visconti,