Amazon tra i primi investitori in Italia: l'impatto dell'azienda nel nostro Paese

CONTRIBUTO ECONOMICO

Nel 2021 Amazon ha investito più di 4 miliardi di euro in Italia (+38% rispetto al 2020), raggiungendo la quota complessiva di 12,6 miliardi da quando è operativa nel nostro Paese (dal 2010). I dipendenti a tempo indeterminato sono 17.000, di cui 3.000 creati nel 2022, e nel computo dell'impatto sull'economia nazionale vanno considerati anche un aumento generalizzato dello stipendio dei lavoratori nonché il sostegno dato alle 20.000 PMI che vendono sulla piattaforma. Sono dati certamente positivi, tenuto conto della grave situazione economica in cui versa l'intero mercato globale che ha portato la stessa Amazon a prendere decisioni drastiche in diversi Paesi.