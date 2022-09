Alexa consiglia marche e prodotti: come cambia l'assistente vocale

Alexa esperta di prodotti e di marche? Non dovrebbe stupire, del resto l'assistente vocale rientra nell'ecosistema di Amazon che con l'e-commerce ha fatto - e sta facendo - le sue fortune. Però la novità c'è, e consiste nella capacità di fornire consigli agli utenti-consumatori su come risolvere un determinato problema o soddisfare una certa richiesta consigliando espressamente il nome di un prodotto o, più genericamente, il brand di riferimento.

Si chiama Customers ask Alexa, è una funzione in test negli USA per un ristretto numero di aziende iscritte ad Amazon Brand Registry e verrà estesa nel corso del prossimo anno a tutti coloro che ne faranno richiesta e che soddisferanno determinati requisiti. Lato clienti, lo strumento sarà attivo a partire dalla fine del 2022 e sbarcherà sui dispositivi Echo a metà 2023.