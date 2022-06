Pillole del giorno dopo a ruba negli USA : limiti per garantire urgenze

La storica sentenza sull'aborto della Corte Suprema degli USA ha causato uno tsunami di reazioni tanto nell'opinione pubblica di tutto il mondo quanto, si scopre, da parte dei giganti del commercio elettronico, i quali hanno dovuto fronteggiare un eccesso di domanda per le cosiddette pillole del giorno dopo o dei 5 giorni. Un contraccettivo di emergenza e non un abortivo - vale la pena di ricordarlo - che pure online è andato letteralmente a ruba nei giorni del verdetto, forse per il timore che la sentenza si ripercuotesse anche nei confronti di un farmaco che nel tempo è rimasto un po' più nascosto ai riflettori.

In Italia non è possibile acquistare la pillola del giorno dopo su Amazon, anche se da qualche anno non è più necessaria la prescrizione medica. Negli USA invece era ed è possibile, solo che il picco della domanda ha indotto il gigante dell'e commerce a limitare a tre a settimana il numero di confezioni dei contraccettivi di emergenza che si possono acquistare. Almeno per quel che riguarda Plan B, il levonorgestrel dei tre giorni dopo, più acquistato oltreoceano, mentre per gli acquisti di My Choice, uno dei generici, il limite è stato posto più in alto, a 30 confezioni.

LIMITI PER ASSICURARE DISPONIBILITÀ A CHI NE HA BISOGNO SUBITO

Amazon non è l'unica grande realtà che in USA ha dovuto razionare le vendite dei contraccettivi. Pure CVS aveva fatto sapere lunedì scorso che le vendite sarebbero state limitate, senza fornire però troppi dettagli. CVS ha già rimosso l'argine, mentre Walmart, altra grande realtà a stelle e strisce, ha preferito una posizione più flessibile: il limite per le confezioni acquistabili online può cambiare a seconda della domanda, ha riferito un portavoce della catena. Anche in USA, per il momento, i contraccettivi d'emergenza possono essere acquistati senza che siano necessari una prescrizione medica o un documento d'identità. Insomma, è evidente che la sentenza della Corte Suprema americana ha destabilizzato pure il mercato, e che molta gente temendo possibili restrizioni anche sui contraccettivi abbia pensato di far scorte di Plan B e compagnia. Il punto è che bisogna garantire allo stesso tempo l'accessibilità al farmaco a coloro che ne avessero bisogno immediato, il che è la ragione dietro le limitazioni di Amazon e degli altri store. Nei giorni antecedenti la sentenza è emerso come Facebook raccogliesse informazioni sulle persone che si documentavano sull'aborto.

