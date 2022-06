Amazon, 3000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro fine 2022

Entro fine anno la forza lavoro di Amazon Italia supererà i 17 mila dipendenti. Questo l'obiettivo annunciato, in attesa del Prime Day, dalla stessa filiale italiana dell'azienda di Bezos, che sarà raggiunto grazie all'assunzione di 3.000 nuovi lavoratori a tempo indeterminato (link in VIA per la ricerca, o su amazon.jobs) in più di 50 sedi da nord a sud del Paese. L'iniziativa fa parte di in quello che Amazon chiama Piano Italia, un progetto che prevede da una parte l'espansione della rete logistica e dall'altra l'incremento della forza lavoro.

Poche settimane fa, rende noto l'azienda, sono state avviate le attività del nuovo centro di distribuzione ad Ardea, area metropolitana di Roma, tramite il quale si creeranno 200 posti di lavoro in tre anni, mentre entro l’anno verrà aperto il primo centro di distribuzione in Abruzzo, a San Salvo, che nei tre anni dall'avvio dell'operatività avrà bisogno di 1.000 nuovi dipendenti a tempo indeterminato. Amazon spiega di aver creato occupazione anche in aree del centro e sud Italia tradizionalmente segnate da livelli elevati di disoccupazione, dove oggi impiega 5.000 persone a tempo indeterminato.