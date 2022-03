Amazon pro Ucraina, nuovo hub per aiuti ai rifugiati costruito in tempi record

Amazon ha impiegato soli 10 giorni per costruire un nuovo hub in Slovacchia destinato a fornire aiuti umanitari nell'Europa dell'Est. Si tratta del più grande centro di questo genere che Amazon abbia mai realizzato, 5.000 metri quadri di un’area magazzino precedentemente utilizzata per la distribuzione di prodotti convertito in una struttura che aiuta ora a fornire beni di prima necessità ai rifugiati ucraini. Attivare questo hub in meno di 10 giorni ha richiesto un enorme lavoro di squadra, ed è gratificante vedere che i prodotti vengono già smistati e consegnati a chi ne ha bisogno. Siamo grati ai nostri clienti per la loro generosità, ai nostri team e ai nostri partner per il loro lavoro e la loro dedizione nel sostenere i rifugiati in questo momento critico. Sappiamo che questo sarà un impegno a lungo termine.

Il nuovo hub in Slovacchia, si legge in una nota, è frutto della collaborazione dei team di tutto il mondo e opera in sinergia con le altre infrastrutture, tecnologie e rete logistica di Amazon per far sì che i prodotti possano essere consegnati rapidamente alle organizzazioni, tra cui Save The Children e la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che operano in prima linea nel conflitto contro la Russia.

Amazon, che ha già deciso nei giorni scorsi la sospensione della spedizione dei prodotti in Russia e Bielorussia - oltre ad altre sanzioni -, sta predisponendo e consegnando oltre 4 milioni di beni essenziali alle organizzazioni umanitarie, alcuni che ha donato direttamente, molti altri acquistati e donati dai clienti tramite le Liste dei Desideri dedicate. Articoli per la cura della persona, coperte e abbigliamento sono i prodotti di prima necessità che vengono raggruppati, imballati e spediti all'hub in Slovacchia per poi essere distribuiti ai rifugiati sfollati in Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania, Moldavia e Repubblica Ceca.