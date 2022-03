Amazon evita una nuova causa legale negli USA: pronto il ricorso

Amazon è nuovamente sotto osservazione delle autorità antitrust statunitensi, anche se questa volta sembra essere riuscita ad evitare una nuova causa legale , almeno per il momento. Le accuse sono sempre legate al tema già emerso in occasione della storica indagine legata a The Four , ovvero il fatto che la piattaforma di e-commerce esercita una posizione dominante nel settore e adotta delle regole che svantaggiano i venditori terzi più piccoli.

I PROBLEMI PER I VENDITORI TERZI

Ciò significa che il venditore non può proporre sconti neanche sul proprio sito, sempre che lo stesso prezzo non venga poi riproposto anche su Amazon, dove ovviamente paga anche delle commissioni aggiuntive. Nel caso in cui l'algoritmo dell'azienda dovesse rilevare un'infrazione, Amazon può prendere provvedimenti che vanno dalla rimozione del tasto per l'acquisto in un click, sino al ban completo dalla piattaforma.

LA CAUSA RESPINTA

Secondo quanto riportato dal New York Times, il giudice della Corte Superiore Hiram Puig-Lugo ha concesso ad Amazon il diritto di respingere l'accusa, tuttavia non è chiaro sulla base di quali motivazioni sia stata presa questa decisone. Una portavoce dell'ufficio di Racine, Melissa Geller, ha dichiarato a The Verge che la decisione presa dalla corte è sbagliata e frutto di un'incomprensione.

In particolare è stato riferito che la sentenza orale del giudice non ha preso in considerazione tutte le accuse illustrate nel dettaglio all'interno dei documenti e l'effettivo peso del comportamento di Amazon che si configura come estremamente anticompetitivo, oltre al fatto che una corte federale ha recentemente accettato una causa simile, quindi non ci dovrebbero essere motivi reali per cui quella di Racine debba essere bloccata.

Anche in quel caso, infatti, viene contestata la pressione esercitata da Amazon nei confronti dei venditori terzi, ai quali viene richiesto che applichino gli stessi prezzi più bassi che propongono su altre piattaforme. Ovviamente il team di Racine sta valutando le opzioni a sua disposizione per poter riportare il caso all'attenzione di una corte, ma per il momento Amazon ha vinto il primo round.