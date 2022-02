Twitch, nuove politiche più rigide per rimuovere i nomi utente inappropriati

Le politiche aggiornate stabiliscono linee guida coerenti e più rigide per rimuovere i nomi utente inappropriati già esistenti e grazie anche al supporto dell'apprendimento automatico, già utilizzato contro coloro che cercano di aggirare ban , aiuteranno a prevenire la creazione di nuovi nomi utente offensivi al momento della registrazione. Pur avendo rimosso molti nomi utente offensivi dietro segnalazioni basate sulle politiche attuali, Twitch ritiene che sia necessario impostare standard elevati per "coltivare una community globale, inclusiva e differenziata" sulla piattaforma.

In base alla nuova politica, che entrerà in vigore da inizio marzo, Twitch rimuoverà tutti i nomi utente segnalati che includono "atti sessuali, stimolazione, fluidi o genitali" e riferimenti a droghe pesanti. Sono esclusi alcol, tabacco e marijuana. Dopo la scadenza, la società afferma che sospenderà gli utenti se i loro nomi utente già esistenti sono "legati all'odio, alle molestie, alla violenza, o tipicamente associati a comportamenti pericolosi", quindi violano chiaramente le Linee guida.

Se un nome utente già esistente viola le nuove politiche, ma non rappresenta una chiara violazione delle Linee guida per la community, l'account sarà segnalato per il ripristino e sarà bloccato fino alla modifica. Twitch ha realizzato uno strumento di gestione autonoma della modifica del nome, grazie al quale si potrà cambiare il nome utente mantenendo cronologia, abbonamenti, follow e bit dell'account. Una volta modificato il nome utente, si potrà tornare a usare l'account senza alcuna ripercussione.

Qualora si cercasse di creare un nuovo nome utente che viola le nuove politiche il modello basato sull'apprendimento automatico segnalerà il nome utente incriminato, costringendo l'utente a crearne uno differente. Tuttavia, dal momento che l'apprendimento automatico non è perfetto, potrà comunque capitare di trovare in giro un nome utente in violazione di queste politiche. In tal caso, Twitch chiede di mandare una segnalazione che verrà gestita da un team dedicato.