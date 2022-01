Universal Music, Amazon e Twitch: maxi-accordo per merchandising e streaming

Michael Nash (Evp, Digital Strategy per Universal Music Group) spiega così l'estensione dei confini dell'alleanza tra i due colossi:

Universal Music Group , ovvero la prima casa discografica al mondo, ha appena stretto un nuovo accordo con Amazon Music che coinvolge anche Twitch in una sinergia di ampio respiro che porta sulle piattaforme dell'e-commerce alcuni dei contenuti musicali più popolari al mondo inclusi live stream, merchandising e audio spaziale.

L’ampiezza dei servizi e dei prodotti musicali proposti e l’attenzione dimostrata nei confronti di clienti e creator fanno di Amazon Music e Twitch due eccellenti partner strategici, impegnati a realizzare le migliori esperienze per i fan attraverso musica in streaming, live streaming, collaborazioni con artisti e merchandising. Con questi accordi siamo orgogliosi di ampliare la nostra collaborazione di successo lavorando a stretto contatto con Amazon: non vediamo l’ora di offrire esperienze ancora più incredibili ai nostri artisti e agli appassionati di musica di tutto il mondo.

Nella pratica, questa visione generale si tradurrà nell'arrivo di merchandising relativo ai prodotti Universal Music Group su Amazon, oltre alla distribuzione di contenuti dell'etichetta su Amazon Music e alla possibilità di utilizzare musiche originali UMG su Twitch. Gli utenti Amazon Music Unlimited, inoltre, avranno accesso a tracce del catalogo UMG in HD, ultra-HD e in audio spaziale.

Sul fronte del merchandising, in particolare, la finalità è integrare e rafforzare la possibilità di acquistare partendo direttamente dall'app Amazon Music prodotti legati agli artisti Universal, inclusi gli articolo della controllata Bravado. In questo senso Amazon e Universal hanno già fatto degli esperimenti importanti con Billie Eilish (Interscope), Selena Gomez (Interscope) e The Weeknd (Republic), associando al lancio dei rispettivi album collezioni esclusive.

L'esempio più rilevante del paradigma che presto sarà esteso a molti più artisti è probabilmente quello di Ye (Def Jam), con la linea di abbigliamento progettata da Demna appositamente per il #FreeLarryHoover Benefit Concert, e che è stata distribuita in esclusiva per un periodo di tempo limitato sull'app Amazon Music e negli shop Amazon Fashion.