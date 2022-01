Amazon Style: il colosso dell'e-commerce apre il primo store fisico di abbigliamento

Rispetto al resto del mercato, Amazon deve percorrere la strada inversa. Se l'ingresso del colosso dell'e-commerce nel mercato globale ha negli anni spinto molte attività a riconfigurarsi in ottica virtuale, Amazon invece è impegnata in un processo che la porterà ad essere non più solo un sito internet, ma ad abitare anche gli spazi cittadini, il mondo fisico. In questo senso il primo passo importante è arrivato già nel 2016 con Amazon Go, il market senza code e senza cassa: la formula nel febbraio del 2020 ha assunto per la prima volta le proporzioni di un vero e proprio supermercato a Seattle. A fine settembre del 2021 il Wall Street Journal ha dato notizia del fatto che l'azienda abbia in programma di aprire i primi grandi magazzini retail hi-tech a breve, e ora è l'azienda stessa a rivelare i suoi piani più immediati. Stiamo parlando di Amazon Style, ovvero la catena fisica del brand dedicato all'abbigliamento che aprirà il suo primo punto vendita, come dichiarato dalla società stessa, "entro la fine dell'anno" all'interno del centro commerciale The Americana at Brand di Los Angeles. Ovviamente l'ambizione di Amazon non si limita semplicemente all'occupare uno spazio all'interno di un mall reale, ma va oltre, e punta a rivoluzionare l'esperienza dello shopping con l'impiego diffuso della tecnologia.

I clienti infatti non dovranno rivolgersi ai commessi per conoscere la disponibilità di taglie e colori di un capo, ma potranno ricevere queste informazioni semplicemente scansionando il QR code associato ai vari prodotti - e peraltro potranno anche consultare così le recensioni di chi lo ha già acquistato. Ma non è finita qui: perché sempre dal proprio smartphone si potrà poi aggiungere il capo desiderato al carrello per poi trovarlo successivamente nel camerino, e provarlo, oppure in cassa per procedere direttamente con l'acquisto.

Questo approccio permetterà ad Amazon Style di ottimizzare il rapporto tra merce esposta e spazi, dal momento che non sarà necessario mostrare ai clienti tutti i colori e le taglie di ogni capo. Non poteva mancare, poi, il supporto degli algoritmi di machine learning, che si comporteranno - come già è loro abitudine - da personal shopper, consigliando ai clienti capi di abbigliamento complementari. A cambiare poi saranno anche i camerini, un'altra parte importante dell'esperienza dello shopping che Amazon vuole stravolgere ed ammodernare. Intanto non bisognerà preoccuparsi di fare la coda e lottare per il primo box disponibile, dal momento che ad ogni cliente verrà assegnato un camerino dove non solo troverà i capi selezionati in precedenza, ma potrà anche richiederne di ulteriori senza muoversi, semplicemente consultando il catalogo dal grande schermo touch posto all'interno dell'ambiente. Infine, non mancherà la possibilità di acquistare prodotti online su Amazon e scegliere poi di farli arrivare presso lo store fisico Amazon Style dove sarà possibile provarli e, qualora non si sia convinti, procedere immediatamente con il reso.