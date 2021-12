Sei morti in un magazzino di Amazon negli Stati Uniti dopo il passaggio di un tornado

Sei dipendenti al lavoro all'interno di un magazzino di Amazon situato a Edwardsville, nello stato dell'Illinois, sono morti dopo che sabato il passaggio di un tornado ha prima sollevato il soffitto della struttura, quindi causato il crollo di un muro in cemento. Altre 45 persone che si trovavano all'interno del centro di smistamento e spedizione sono riuscite a mettersi in salvo.

Secondo i media locali e quanto riportato da Reuters, non è semplice avere un quadro preciso di "quante persone fossero all'interno della struttura al momento dell'incidente, perché in quell'orario non c'è un numero predefinito di dipendenti al lavoro", ma le autorità stanno lavorando con Amazon per creare una lista completa di tutti i nomi.

BREAKING: Video shows major damage at Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois; dozens of people were reportedly inside pic.twitter.com/T6apS9EY2M — BNO News (@BNONews) December 11, 2021

Amazon nel frattempo ha rilasciato un comunicato in cui si dice "profondamente colpita dalla notizia che alcuni membri della famiglia di Amazon sono mancati in seguito al passaggio del tornato a Edwardsville. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle vittime, ai loro cari e a tutti quelli che sono stati colpiti dall'accaduto. Vogliamo anche ringraziare i soccorritori che sono intervenuti sul posto e stiamo continuando a dare il supporto necessario ai nostri lavoratori e partner nell'area".

Nelle scorse ore sono state oltre 100 le vittime del maltempo negli stati del sud e del Midwest degli Stati Uniti, con oltre 70 morti registrati solo in Kentucky.