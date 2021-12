Earth Fund chiude l'anno con 443 milioni per l'ambiente: una parte per Africa e Ande

A tre mesi di distanza dall'ultimo stanziamento economico - un miliardo a tutela delle specie in via d'estinzione - Earth Fund , la fondazione contro il riscaldamento globale messa su nel 2020 da Jeff Bezos, annuncia di aver assegnato 443 milioni di dollari ad organizzazioni che si occupano di giustizia climatica , conservazione e risanamento ambientale, e di monitoraggio di quegli obiettivi climatici considerati critici.

I primi due punti, di fatto, sono conseguenza di quanto annunciato a settembre, quando si disse che l'erogazione dei fondi sarebbe iniziata entro il 2021: i 261 milioni di dollari della campagna 30x30 sono evidentemente una parte del miliardo stanziato tre mesi fa, mentre i 130 milioni sono, come scritto a suo tempo, "la parte rimanente (che) sarà versata entro la fine dell'anno alle realtà che aderiscono alla iniziativa ambientale del Governo USA Justice40". L'impegno che si è assunto il Governo USA è di fornire almeno il 40% dei benefici complessivi degli investimenti federali nel clima e nell'energia pulita alle comunità svantaggiate.

I 51 milioni di dollari del terzo punto sono stati destinati a tre organizzazioni affinché operino per ripristinare negli USA e in Africa i paesaggi lasciati a se stessi troppo a lungo in modo da invertire una tendenza che riduce la biodiversità, per migliorare l'accesso e la qualità dell'acqua, creare nuovi posti di lavoro e rilanciare le comunità rurali. Il tutto è inserito nei 10 miliardi di dollari che l'Earth Fund di Bezos elargirà nel corso del decennio per contrastare il cambiamento climatico.