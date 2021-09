Amazon, nuovo centro di distribuzione a San Salvo: 1.000 assunzioni

La rete logistica in Italia di Amazon continua ad espandersi. Il gigante dell'e-commerce vuole far fronte in maniera efficace alla crescente domanda di ordini da parte dei clienti italiani. In quest'ottica va letta l'apertura di un nuovo centro di distribuzione a San Salvo, in provincia di Chieti. Sarà operativo nel 2022 e gli operatori di magazzino saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica. Si parla di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni.

Queste nuove posizioni si aggiungono ai 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato che Amazon ha già creato nel 2021 raggiungendo le 12.500 assunzioni a tempo indeterminato inizialmente previste entro la fine dell’anno. Il lancio del nuovo centro comporterà un ulteriore investimento di oltre 150 milioni di euro, portando così a 6 miliardi di euro l’impegno economico complessivo dell'azienda in Italia dal 2010.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra attività con il nostro primo centro di distribuzione in Abruzzo", ha affermato Stefano Perego, VP Amazon EU Operations. "Negli ultimi dieci anni abbiamo investito in modo significativo nel Paese e abbiamo assunto, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e positivo, migliaia di lavoratori di talento che ricevono salari competitivi e numerosi benefit sin dal primo giorno. Sin dall’inizio della pandemia, Amazon ha investito oltre 11,5 miliardi di dollari a livello globale e introdotto più di 150 nuovi processi per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti. L’annuncio di questa nuova apertura rappresenta un’ulteriore prova del nostro impegno nei confronti delle persone e delle comunità locali in Italia".