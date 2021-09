Amazon Music vuole proporre anche contenuti audio dal vivo | Rumor

L'iniziativa si inquadra nell'ambito di Amazon Music, il servizio di streaming musicale (più precisamente: streaming audio) che compete direttamente con realtà come Spotify e Apple Music . Recentemente la piattaforma ha intensificato i propri investimenti nel mondo dei podcast, e ha anche acquisito la casa di produzione Wondery . Attualmente, Amazon sarebbe intavolando colloqui con musicisti, etichette, artisti, celebrità e distributori di podcast per portare sulla piattaforma show, conversazioni ed eventi speciali, tutti in tempo reale. È interessante osservare che Amazon punta prevalentemente alla musica dal vivo, ma non chiude le porte agli altri formati - soprattutto quelli che si trovano normalmente nella tradizionale radio.

Amazon si starebbe attrezzando per entrare nel settore del cosiddetto live audio , termine che comprende un insieme di formati di comunicazione piuttosto vari. La testata americana Axios, citando fonti interne, parla di investimenti ingenti nel settore: Amazon li considera una buona opportunità per ampliare la varietà di contenuti offerti dalla sua assistente vocale Alexa e, conseguentemente, gli smart speaker e smart display della famiglia Echo .

IL RUOLO DI TWITCH E GLI ASPETTI SOCIAL

Amazon possiede anche Twitch, che è una piattaforma di streaming video in tempo reale la cui diffusione ha ormai superato agilmente i confini del gaming in cui era nato; in effetti è molto usata anche dai musicisti (fenomeno che è cresciuto molto soprattutto in questo periodo di pandemia). In qualche modo Amazon pianifica di integrare questa iniziativa live audio con Twitch.

Amazon sarebbe meno interessata agli aspetti social - leggasi Clubhouse e tutte le iniziative analoghe implementate da altre piattaforme, come Twitter Spaces, Facebook Live Audio Rooms, Spotify Greenroom, Discord Stage Channel e così via - almeno inizialmente. Forse si è resa conto che si tratta solo di una moda passeggera e che non sembra destinata a durare troppo a lungo. In ogni caso, la società non ha rilasciato commenti sulla questione.