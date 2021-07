Amazon si interessa alle criptovalute e il Bitcoin vola a quasi 40.000 dollari

Non possiamo ancora parlare del ritorno del bear market, ma è importante notare come gli annunci delle ultime ore abbiano iniettato una dose di fiducia nel mercato che lo ha revitalizzato dopo mesi di incertezza. Il primo segnale positivo è arrivato in concomitanza del parziale dietrofront di Tesla ventilato da Musk durante la B World Conference, ma ad aver inciso maggiormente è stata la scoperta di un annuncio lavorativo che testimonia il forte interesse di Amazon per il settore.