Amazon nei guai in USA per il mancato richiamo di oltre 60 mila articoli pericolosi

24 mila rilevatori di monossido di carbonio, pigiami per bambini facilmente infiammabili, 40 mila asciugacapelli mancanti delle certificazioni di sicurezza obbligatorie per legge. Sono i prodotti difettosi e quindi potenzialmente pericolosi o addirittura non conformi alla legge che la commissione per la sicurezza dei prodotti consumer degli Stati Uniti (CPSC) contesta ad Amazon per avergli dato spazio sul suo ecommerce e per non aver agito prontamente nel momento in cui è emersa la loro pericolosità.

Così il CPSC ha presentato una denuncia contro l'azienda di Jeff Bezos per indurla a richiamare gli articoli al centro della vicenda. La commissione USA ha spiegato attraverso una dichiarazione che questi prodotti rappresentano un rischio potenziale di lesioni gravi o addirittura di morte, per cui Amazon è legalmente responsabile del loro richiamo e quindi deve ritirarli dal mercato, oltre che a collaborare con il CPSC per diramare un richiamo o comunque per "consigliare" loro di liberarsene nel più breve tempo possibile, il tutto subordinato al rimborso completo di quanto pagato.

Amazon affermava in precedenza e continua a farlo di essersi già mossa nella direzione indicata dalla commissione, e lo stesso CPSC ha ammesso nel comunicato stampa che è vero, Amazon si è attivata ma le azioni intraprese non sono sufficienti. Questo quanto dichiarato a Gizmodo dall'azienda di Bezos:

Come ammette lo stesso CPSC, la stragrande maggioranza dei prodotti in questione sono stati immediatamente rimossi dalla piattaforma. Amazon ha informato i clienti dei potenziali problemi di sicurezza, ha consigliato loro la distruzione degli articoli e ha già emesso i rimborsi. Per i pochi prodotti in questione per i quali non ci si è attivati, il CPSC non ci ha fornito informazioni sufficienti ad agire e, nonostante le nostre richieste, il CPSC non ha risposto.

Amazon ha aggiunto che aveva proposto alla commissione di sicurezza USA di rafforzare le proprie capacità di gestione dei richiami per tutti i prodotti venduti sulla piattaforma, compresi quelli senza alcun legame con Amazon, quindi venduti e spediti da terzi, ma il CPSC ha respinto l'offerta. Legalmente Amazon non è e non può essere responsabile di eventuali criticità dei prodotti sì presenti sulla piattaforma ma che sono venduti e spediti da terzi, a patto però - dice la normativa USA - che "sia ragionevolmente pronta ad esaudire le richieste di rimozione [della commissione]". Amazon afferma di aver sequestrato e distrutto più di 2 milioni di articoli contraffatti nel corso del 2020.