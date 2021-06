Che la moda dei podcast sia in crescita è palese: da Spotify a Apple, passando per Facebook, tutti o quasi i principali protagonisti del mondo di internet e della musica stanno lavorando per ampliare la loro offerta. Amazon nella giornata di ieri ha acquisito Art19, una piattaforma che collega gli interessi di publisher e inserzionisti, lavorando alla monetizzazione.

In sostanza Amazon potrà usare la tecnologia di Art19 per inserire delle pubblicità prima, durante e dopo l'ascolto dei contenuti. Sul suo sito, Art19 spiega che l'azienda offre "strumenti per l'ascolto di podcast on demand, la distribuzione delle pubblicità, l'analisi dell'audience di ascolto e la misurazione dei dati".