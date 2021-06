Amazon, a Washington il primo grande superstore senza casse

Amazon apre un nuovo Fresh store negli Stati Uniti: l'inaugurazione si terrà tra due giorni, il 17 giugno, a Washington. Il colosso dell'e-commerce va dunque a potenziare ulteriormente la sua catena di negozi fisici, in cui i clienti possono fare comodamente la spesa e uscire dalla corsia a loro dedicata "senza pagare": a verificare ciò che è stato acquistato e a quantificare il dovuto ci penserà la tecnologia Just Walk Out sviluppata da Amazon, basata su computer vision, sensor fusion e deep learning. L'addebito sarà effettuato automaticamente sul proprio account Amazon. In alternativa, i clienti potranno sempre optare per le corsie gestite dal personale, presente all'interno del negozio anche per fornire assistenza. La grande novità rispetto al passato è che l'Amazon Fresh Bellevue di Washington è il primo supermercato full size, ovvero di grandi dimensioni.

Chi preferisce optare per la modalità tradizionale non dovrà fare nulla di diverso rispetto a quello che farebbe nei classici supermercati, effettuando il pagamento alla cassa tramite cash o carta di credito/debito. Chi invece opta per la tecnologia Just Walk Out può entrare nel negozio in tre modi diversi: scannerizzando il QR code tramite l'app Amazon

scannerizzando il palmo della mano con Amazon One

inserendo nel lettore la carta di debito o di credito collegata all'account Amazon

Una volta dentro al supermercato, la tecnologia di Amazon conteggerà il prodotto (e il relativo prezzo) inserito nel carrello (questa volta il carrello è reale!). Nel caso di un ripensamento, il sistema riconoscerà la rimozione dal carrello stesso decurtando il costo dalla ricevuta virtuale. Per uscire non si dovrà fare altro che ripetere quanto fatto all'ingresso, ovvero scannerizzare il codice QR, il palmo della mano o inserire la carta di pagamento. La ricevuta sarà inviata in formato digitale sull'account. Il feedback è stato fantastico, con i clienti consapevoli che evitare il checkout permette loro di risparmiare tempo e di ridurre i contatti nei negozi, spiega il VP of Physical Retail and Technology di Amazon Dilip Kumar. La nuova sfida ora è capire se il sistema funzionerà anche all'interno di un supermercato di grandi dimensioni come quello di Washington. Il primo negozio senza code e privo di casse è stato aperto da Amazon a Seattle nel 2016, e negli anni successivi ne sono stati inaugurati altri, sempre negli Stati Uniti (v. Chicago nel 2018), con l'obiettivo di aprirne addirittura 3.000 entro quest'anno. Via via gli store sono diventati sempre più grandi, e qualche mese fa è arrivato il primo supermercato Just Walk Out anche in Europa, a Londra.