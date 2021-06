Amazon ha finalmente confermato la data del Prime Day 2021: come da precedenti indiscrezioni, l'evento quest'anno si terrà nelle giornate del 21 e del 22 giugno. Il Prime Day partirà ufficialmente alle 23:59 del 20 giugno, ma le offerte iniziano già oggi con una serie di promozioni che riguardano Amazon Music, Audible, Amazon Fashion, Kindle Unlimited, prodotti Amazon e Amazon Basics e tanto altro ancora.

Utile sottolineare inoltre che Amazon, con l'obiettivo di incentivare le piccole e medie imprese che vendono su Amazon, ha previsti che chi spenderà 10 euro su una selezione di loro prodotti riceverà un buono promozionale da 10 euro da utilizzare durante il Prime Day. La promozione partirà il 7 giugno e sarà valida sino al 20 giugno; per mettere in evidenza i prodotti delle piccole e medie imprese Amazon ha creato una vetrina dedica.

Per partecipare al Prime Day 2021 sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale e scoprire le promozioni dedicate. Gli utenti che non si sono ancora clienti Prime possono diventarlo sfruttando i 30 giorni di uso gratuito (QUI per l'iscrizione).