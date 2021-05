Annunciati i nuovi contenuti Amazon Original per l'Italia | Film e serie TV

"il nostro approccio è quello di lavorare con i creatori e i talenti italiani più innovativi per creare storie locali coinvolgenti e ambiziose per i nostri clienti, dando vita a personaggi e mondi come non ne hanno mai visti prima. Gli annunci di oggi sono il risultato di quest’ambizione e non vediamo l’ora di portare queste storie avvincenti ai nostri spettatori, non solo in Italia, ma anche agli oltre 200 milioni di clienti Prime nel mondo”.

Amazon ha tenuto un evento streaming durante il quale ha voluto aprire il sipario sulla future e imminenti produzioni per l'Italia, si è parlato delle nuove serie TV, The Bad Guy e Prisma ma anche del primo film Amazon Original per il nostro paese , Anni da Cane, oltre a tante novità riguardanti il cast di altre attese produzioni e alcune esclusive in arrivo prossimamente.

THE BAD GUY

The Bad Guy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022.

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato. The Bad Guy è una serie di Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film.

PRISMA

Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in più di 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022.

Prisma è un drama di formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l’aspetto fisico e l’identità; soprattutto per una generazione che usa la propria immagine come strumento principale per esprimersi. La serie racconta la storia di Marco e Andrea, due gemelli identici che sfidano, ognuno in modo differente, le norme di genere. Il loro percorso alla scoperta di sé coinvolgerà anche il loro gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento. La serie è creata da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, diretta da Bessegato e prodotta da Cross Productions di Rosario Rinaldo.

BANG BANG BABY

Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in più di 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022.

Annunciato anche il cast della serie Amazon Original Bang Bang Baby che vede Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Lucia Mascino e Dora Romano come interpreti principali. Bang Bang Baby è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, e racconta la storia di un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre. Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri, Giuseppe Bonito e scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società di Fremantle.

EVERYBODY LOVES DIAMONDS

La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in più di 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023.

Kim Rossi Stuart è protagonista della heist series Amazon Original Everybody Loves Diamonds nel ruolo di Leonardo Notarbartolo. La serie è ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, il più grande furto di diamanti al mondo, nel quale Notarbartolo e il suo squinternato gruppo di ladri riescono ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose del valore milioni di dollari. Everybody Loves Diamonds è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società di Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

ANNI DA CANE

Sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nell’autunno 2021 in 240 Paesi e territori nel mondo.

Aurora Giovinazzo nel ruolo di Stella è la protagonista del primo film Amazon Original italiano, la commedia young adult Anni da cane, insieme agli altri componenti del cast Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Vannuccini e con Sabrina Impacciatore, e con una performance cameo di Achille Lauro. Stella è una sedicenne impacciata, cinica, piena di immaginazione che dopo un incidente in auto, che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani. Per questo motivo pensa di essere ormai una centenaria e con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, stila una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, stravolgerà totalmente la sua prospettiva. Anni da cane è diretto da Fabio Mollo, scritto da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi e prodotto da Notorious Pictures.

CONTENUTI ESCLUSIVI

Viktoria Wasilewski, Head of Content per Prime Video, Italy, ha poi annunciato l’acquisizione dei diritti di due nuovi contenuti esclusivi:

Monterossi: un thriller investigativo in sei episodi con un risvolto comico basato sui popolari romanzi gialli di Alessandro Robecchi Questa non è una canzone d’amore e Di rabbia e di vento (editi da Sellerio). La serie ruota intorno a Carlo Monterossi, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, un cinquantenne autore televisivo disilluso che deve il suo successo a programmi trash che detesta. Quando decide di lasciare per sempre il mondo della TV, viene coinvolto in una misteriosa serie di crimini. Nella sua ricerca incontrerà tanti personaggi eccentrici, qualche cadavere di troppo e alcuni casi davvero incredibili. Il cast include anche Donatella Finocchiaro, Tommaso Ragno e Martina Sammarco. Monterossi è prodotta da Palomar, scritta da Davide Lantieri, Alessandro Robecchi e Roan Johnson, qui anche regista, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2022.

Ben: Respira: è un documentario su uno dei più talentuosi giovani artisti italiani. Le sue sfide, i suoi successi e i suoi sogni. Il docufilm porterà gli spettatori in un lungo viaggio attraverso la vita di Benji; dall’Italia a Los Angeles e New York, partendo dall’esperienza traumatica della malattia e scoprendo le sue ambizioni, gli ostacoli che ha incontrato nella sua scalata verso il successo e la sua determinazione e forza di volontà per superarli; oltre alle sue relazioni più profonde e ai suoi valori: l’amicizia, la famiglia, l’amore. Ben: Respira è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production - una società di Leone Film Group - e diretto da Gianluigi Carella. Il docufilm sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia.