Amazon va in tribunale: parte il processo antitrust negli Stati Uniti

Amazon dovrà rispondere per aver illegalmente utilizzato e mantenuto la sua posizione di monopolio nel settore delle vendite online , danneggiando i consumatori e soffocando la concorrenza con accordi che penalizzano i venditori di terze parti. Questo è in sintesi l'atto di accusa mosso dall'ufficio del procuratore generale di Washington D.C. , che nelle scorse ore ha formalizzato l'avvio di una causa antitrust contro il colosso dell'e-commerce:

Si ricorda che Amazon è tenuta sotto osservazione anche in Europa sempre per ragioni legate a presunti abusi di posizione dominante.

ACCORDI ILLEGALI PER CONTROLLARE I PREZZI

CONSUMATORI, VENDITORI TERZI E CONCORRENTI DANNEGGIATI

I rivenditori terzi che non rispettano le regole vengono sanzionati o peggio ancora espulsi dalla piattaforma e da queste pratiche deriva un danno anche per gli utenti finali. Il meccanismo determina infatti un aumento dei prezzi al dettaglio. Il rivenditore terzo trasferisce sull'utente finale l'onere delle commissioni che deve corrispondere ad Amazon per ogni vendita; potrebbe proporre il bene tramite altri canali ad un prezzo inferiore, ma l'accordo con Amazon glielo vieta. Morale: Amazon in ultima analisi fa lievitare i prezzi.

E sì, l'alternativa in prima battuta sembra semplice, basterebbe che i venditori rinunciassero ad essere presenti su Amazon, ma quanti sono disposti a voltare le spalle ad un formidabile trampolino di lancio per la propria attività a livello mondiale? C'è infine una terza parte in causa condizionata negativamente dalle pratiche di Amazon: le altre piattaforme di e-commerce che non possono entrare in competizione perché incapaci di proporre prodotti a prezzi inferiori (non possono certamente riceverli dai venditori legati ad Amazon con contratti capestro).

Eliminare in origine gli strumenti tramite i quali Amazon esercita il controllo dei prezzi è il fulcro della recente azione legale, ma non l'unico. La procura generale di Washington vuole porre fine all'uso degli accordi tra Amazon e i rivenditori terzi volti a condizionare i prezzi, ma chiede anche un risarcimento per i danni causati da questi accordi, e di applicare sanzioni per impedire che sia Amazon, sia altre aziende assumano simili comportamenti.