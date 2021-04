Investire nelle energie rinnovabili è una delle tante attività che stiamo intraprendendo come parte del Climate Pledge, un impegno ad arrivare a zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, 10 anni in anticipo rispetto all'accordo di Parigi.

Grazie a quest'ultimo annuncio, Amazon è ora il più grande acquirente aziendale di energia rinnovabile in Europa , con più di 2,5 GW di capacità di energia rinnovabile. Tutti questi progetti fanno parte dell'obiettivo di Amazon di alimentare le proprie attività con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025, cinque anni prima di quanto inizialmente previsto , e alimentano gli uffici corporate di Amazon, i centri logistici, i negozi Whole Foods Market e i data center di Amazon Web Services.

Amazon ha annunciato nove nuovi progetti di energia eolica e solare su scala industriale in Stati Uniti, Canada, Spagna, Svezia e Regno Unito. La società fondata da Jeff Bezos ha attualmente un totale di 206 progetti di energia rinnovabile su larga scala , tra cui 71 progetti eolici e solari a livello industriale, 135 impianti fotovoltaici su tetti di strutture in tutto il mondo, e 8,5 GW di capacità di produzione di energia elettrica a livello globale.

I nove nuovi progetti eolici e solari annunciati oggi negli Stati Uniti, Canada, Spagna, Svezia e Regno Unito includono:

Il primo progetto solare di Amazon abbinato allo stoccaggio di energia: con base nella Imperial Valley in California, questo progetto permette all'azienda di allineare la produzione di energia basata sul solare con l’aumento della domanda. Il progetto genera 100 megawatt (MW) di energia solare e permette ad Amazon anche di implementare tecnologie di prossima generazione per lo stoccaggio e la gestione dell'energia, mantenendo l'affidabilità e la resilienza della rete elettrica della California.

Il primo progetto rinnovabile Amazon in Canada: un progetto solare da 80 MW nella contea di Newell in Alberta che, una volta completato, produrrà oltre 195.000 megawattora (MWh) di energia rinnovabile per la rete, ovvero energia sufficiente per alimentare più di 18.000 case canadesi per un anno.

Il più grande impianto di energia rinnovabile nel Regno Unito: un parco eolico di 350 MW al largo della costa scozzese, ed è il più grande di Amazon nel paese. È anche la più grande iniziativa di energia rinnovabile annunciata da un’azienda nel Regno Unito fino a oggi.

Tra gli altri progetti negli Stati Uniti, uno di energia rinnovabile in Oklahoma è un parco eolico di 118 MW situato nella contea di Murray. Amazon sta anche costruendo nuovi parchi fotovoltaici in Ohio, nelle contee di Allen, Auglaize e Licking. In Spagna, i nuovi impianti fotovoltaici di Amazon si trovano in Estremadura e Andalusia, e insieme aggiungono più di 170 MW alla rete. L'ultimo progetto di Amazon in Svezia è un parco eolico onshore da 258 MW situato nel nord della Svezia.