Dal carrello fino a casa: i tour virtuali di Amazon Italia nei centri di distribuzione

Amazon è in continua espansione, e lo dimostrano i centri di distribuzione e smistamento che vengono continuamente inaugurati dall'azienda in giro per il mondo (vedi ad esempio quelli freschi di annuncio in Veneto). Ogni giorno milioni e milioni di prodotti passano da lì prima di raggiungere gli acquirenti. Ma qual è il loro percorso da quando li aggiungiamo a carrello sino al momento in cui il corriere suona il campanello di casa? Come funziona l'intero sistema logistico del portale di vendita online più famoso al mondo?

Per rispondere a queste domande Amazon ha deciso di aprire le porte dei suoi centri di distribuzione, facendolo in tutta sicurezza per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuale emergenza pandemica. Nascono così i tour virtuali, un nuovo modo che permetterà a chiunque di visitare i centri distribuzione in maniera gratuita e senza mai muoversi dal divano di casa propria.