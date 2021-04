Amazon, dall'e-commerce all'installazione del prodotto. Negli USA corrieri tuttofare

Amazon è impegnata su diversi fronti per fortificare la sua posizione sul mercato. Ormai è risaputo, quello dell'e-commerce "puro" è diventato ormai solo uno dei business in cui la società di Jeff Bezos opera: basti pensare ai servizi messi a disposizione degli utenti, da Prime (200 milioni di iscritti a livello mondiale) a Luna, da Wardrobe (che ti porta i vestiti a casa per provarli) a Fresh, solo per citarne alcuni. Ma c'è un aspetto della vendita online che risulta essere incompleto, e che a quanto pare Amazon intende includere all'interno del suo servizio: il montaggio di prodotti di grandi dimensioni, come lavatrici, letti o qualsivoglia oggetto per la casa.

La notizia la riporta Bloomberg e non è ufficiale, ma solo frutto di una serie di informazioni raccolte dall'autorevole media da fonti informate sui fatti: Amazon avrebbe dunque intenzione di entrare in competizione con altri colossi dello shopping online che questo tipo di servizio già lo forniscono ai propri clienti, come Best Buy o il colosso Wayfair (leader negli USA per la fornitura online di prodotti per la casa, ha superato proprio Amazon un paio di anni fa). Si dovrebbe partire dalla Virginia e da un altro paio di Stati, giusto per testarne il funzionamento in vista di un'eventuale espansione.