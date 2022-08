La stagione 2022/2023 del calcio sta per essere inaugurata anche in Italia. La Serie A maschile andrà in scena sabato 13 agosto con il match delle 18:30 tra Milan e Udinese, e a seguire prenderanno il via anche le altre competizioni che vedono coinvolte le squadre italiane, con lo show della Champions League naturalmente tra i più attesi. La tensione per la Serie A 2022/2023 e per il calcio che riapre i battenti, insomma, è ai massimi, per cui ecco una pratica guida per capire dove vedere le partite quest'anno e avere un quadro dei prezzi.

SERIE A 2022/2023: DOVE VEDERE LE PARTITE

Serie A maschile

Quella che sta per iniziare è la seconda stagione del triennio 2021/2024, quello per il quale sono stati assegnati e venduti i diritti TV. Rimane inalterata quindi la ripartizione degli incontri dell'anno scorso, con i soli abbonati a DAZN che possono vedere tutte le partite della Serie A 2022/2023, mentre gli abbonati Sky ne avranno tre per ogni turno. Ad esser cambiati da un anno all'altro sono invece i costi di DAZN, quindi per vedere l'intero campionato di calcio: il pacchetto "base" di DAZN da 29,99 euro al mese consente di usufruire degli eventi in diretta da un massimo di due dispositivi connessi però alla stessa rete

al mese consente di usufruire degli eventi in diretta da un massimo di due dispositivi per far cadere quest'ultima limitazione (quella sulla rete) è necessario l'abbonamento Plus da 39,99 euro.

Con TIMvision Calcio e Sport, che include DAZN e anche Infinity+, si risparmia qualcosa: 24,99 euro al mese per 6 mesi

al mese 29,99 euro al mese poi

al mese poi + costo di attivazione 19,99 euro una tantum (9,99 euro se si possiede già il TIMvision Box) visione contemporanea su due dispositivi anche su reti differenti fino al 31/10/2022.

19,99 euro (9,99 euro se si possiede già il TIMvision Box)

Sky, come detto, condividerà con DAZN tre partite per ogni turno di campionato: del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45. Due le vie percorribili: il pacchetto Calcio , che include anche l'intero campionato di Serie B: +5 euro al mese in aggiunta al costo del proprio abbonamento

, che include anche l'intero campionato di Serie B: lo streaming di Now (proprietà Sky), pass Sport - che include gli sport del pacchetto Sport di Sky (motori, tennis, basket, eccetera): 9,99 euro al mese per 1 mese 14,99 euro al mese poi.

(proprietà Sky), pass Sport - che include gli sport del pacchetto Sport di Sky (motori, tennis, basket, eccetera):

Serie A femminile

La Serie A 2022/2023 femminile sarà trasmessa integralmente su: TIMvision

in chiaro su La7, La7d e in streaming sul sito del network di Cairo, che trasmetterà una partita a giornata.

sul sito del network di Cairo, che trasmetterà una partita a giornata. DAZN invece manderà in onda solamente le partite di Inter, Milan e Juventus.

SERIE B 2022/2023: DOVE VEDERE LE PARTITE

Il campionato cadetto non contempla la vendita dei diritti TV in esclusiva, il che ovviamente è una buona notizia per gli appassionati. Per cui tutti gli incontri della Serie B 2022/2023, inclusi playoff e playout, andranno su: Sky pacchetto Calcio

Now pass Sport

DAZN

HelbizLive (proprio la società di monopattini, bici e scooter a noleggio) 5,99 euro al mese l'abbonamento, 39,99 euro al mese la formula che include la Serie B e corse illimitate con i mezzi a noleggio



CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023: DOVE VEDERE LE PARTITE

Champions League maschile

Per vedere gli incontri di Champions League 2022/2023 servono due abbonamenti almeno. Uno, però, dovrebbero averlo in molti: è quello ad Amazon Prime, che come lo scorso anno trasmetterà in esclusiva su Prime Video le migliori partite del mercoledì da inizio a fine torneo, per un totale di 16 incontri. Per completare la piccola ma imprescindibile copertura di Amazon Prime (che da metà settembre costerà il 39% in più, anche se il primo mese è rimasto gratuito) si può scegliere tra due opzioni equivalenti: Infinity+ : la piattaforma di streaming Mediaset offre una prova gratuita di sette giorni, poi costa 7,99 euro al mese (ma è incluso in TIMvision insieme a DAZN)

: la piattaforma di streaming Mediaset offre una prova gratuita di sette giorni, poi costa 7,99 euro al mese (ma è incluso in TIMvision insieme a DAZN) Sky o Now ai prezzi indicati in precedenza. In alternativa si può vedere il miglior incontro del martedì in chiaro su Canale 5.

Champions League femminile

Buone notizie per gli appassionati di Champions League femminile: tutti gli incontri saranno trasmessi in chiaro su YouTube e sul portale della UEFA, gratuitamente. Dalla prossima stagione però a YouTube rimarranno 19 match, l'intero torneo sarà appannaggio degli abbonati a DAZN.

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2022/2023: DOVE VEDERE LE PARTITE

Europa League 2022/2023:

Tutti gli incontri di Europa League 2022/2023 saranno trasmessi su: Sky Sport

Now pass Sport

DAZN

Conference League 2022/2023:

La Conference League 2022/2023, vinta un anno fa dalla Roma di Mourinho alla prima edizione del torneo, sarà trasmessa su: Sky ( tutti gli incontri)

gli incontri) DAZN ( parte degli incontri)

COPPA ITALIA 2022/2023: DOVE VEDERE LE PARTITE

Dallo scorso anno la Coppa Italia non è più trasmessa dalla Rai. Adesso è in chiaro su Mediaset, che ha ottenuto in esclusiva i diritti della competizione, Supercoppa Italiana inclusa. La Coppa Italia 2022/2023 sarà dunque integralmente sui canali e sulle piattaforme Mediaset, gratuitamente.

PREMIER LEAGUE, LALIGA E GLI ALTRI: DOVE VEDERE LE PARTITE

Non c'è un attore italiano che trasmetta integralmente gli incontri dei maggiori campionati europei. Per seguire le più importanti partite europee e non solo bisogna munirsi di: Sky pacchetto Sport o Now pass Sport , che trasmetteranno le migliori sfide di: Premier League 2022/2023 Ligue 1 2022/2023 Bundesliga 2022/2023

, che trasmetteranno le migliori sfide di: DAZN , che trasmetterà le migliori sfide di: LaLiga 2022/2023 Copa Libertadores MLS Championship (la Serie B inglese)

, che trasmetterà le migliori sfide di:

