Il 5G viaggia più svelto del 4G: entro fine anno possibile il miliardo di contratti

In proiezione, entro i prossimi sei anni oltre la metà degli abbonamenti mobili attivi globalmente potrebbero avere il 5G, infrastruttura su cui ricadrebbe il 70% del traffico dati mobile. Già per il 2023 si stima che il consumo medio di dati da smartphone possa raggiungere e superare i 19 GB al mese. L'input maggiore per il decollo delle connessioni Fixed Wireless Access, che in breve sono quelle che arrivano alle abitazioni non tramite cavi in fibra ma via etere, attraverso il 4G o il 5G), arriverà da India e altri Paesi emergenti. Ci si aspetta un +19% su base annua fino al 2028 quando dovrebbero essere attivi nel mondo 300 milioni di abbonamenti di questo tipo.

Ericsson ha voluto sottolineare l'importanza della riduzione dell'impatto ambientale, sia da parte dell'infrastruttura di rete che delle realtà che si affidano e affideranno al 5G per gestire le operazioni, riducendo il loro peso sull'ecosistema naturale: