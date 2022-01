Frequenze TV, refarming al via oggi in parte del nord Italia: cosa cambia e cosa fare

Ad un giorno dalla definitiva chiusura della pratica Sardegna, dove la riorganizzazione delle frequenze TV è partita il 15 novembre scorso e si completerà domani, 4 gennaio, con il trasferimento dei principali canali Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Regionale e Rai News24), il refarming della nuova TV digitale prende adesso il via in buona parte del nord Italia.

Dal 3 gennaio al 9 marzo 2022 infatti saranno interessate Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova) e ancora le province di Piacenza, Trento e Bolzano, mentre dal 9 febbraio al 14 marzo 2022 si uniranno Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. A partire dall'8 marzo comunque le emittenti attiveranno in tutto il Paese la trasmissione televisiva con codifica MPEG-4, ma potranno continuare a trasmettere anche in MPEG-2 per tutto il 2022.

Dal gennaio 2023 quindi il flusso televisivo sarà interamente in MPEG-4, quando la transizione alle nuove frequenze sarà completata da sei mesi: secondo la roadmap del Mise infatti, il 30 giugno 2022 in tutto il territorio italiano la riorganizzazione delle frequenze TV sarà ultimata, e così la banda a 700 MHz sarà a disposizione del 5G. Abbiamo approfondito entrambi i fenomeni in atto che cambieranno la televisione italiana in questo articolo: