Alberto Angela torna su Rai 4K con "Meraviglie, la penisola dei tesori"

Su Rai 4K tornano gli appuntamenti con Alberto Angela e "Meraviglie, la penisola dei tesori", la quarta edizione del programma che porta gli spettatori in viaggio nella storia del nostro Paese tra opere, bellezze naturali e artistiche. Le quattro puntate in programma andranno in onda a partire da domani, martedì 28 dicembre 2021, alle ore 21:25. La messa in onda comprenderà non solo Rai 4K ma anche Rai 1 e Rai 1 HD.

Nei nuovi episodi si andrà alla scoperta dell’isola di Procida, capitale italiana della Cultura 2022. Ospite speciale sarà Maria Grazia Cucinotta, che proprio a Procida ha lavorato al film “Il postino” di Massimo Troisi. Il documentario proseguirà poi con Ischia e il suo Castello Aragonese, dimora della poetessa Vittoria Colonna, che rivivrà su schermo con il volto di Giusy Buscemi. Stefano Bollani fornirà l'accompagnamento musicale raccontando il suo legame con l'isola, che lo ha ispirato per molte delle sue opere.

Dalle isole della Campania si passerà a Lucca, con il giardino pensile della Torre Guinigi, il Duomo di San Martino e Palazzo Pfanner. il disegnatore Milo Manara fornirà un proprio contributo portando lo spettatore alla scoperta della città attraverso il festival Lucca Comics & Games, mentre l’attore Flavio Parenti e il soprano Maria Sardaryan faranno rivivere Giacomo Puccini. Il viaggio per l'Italia si sposterà quindi in Valle d’Aosta, una regione ricca di tesori come il colle di Nivolet, il Pont d’Aël, i castelli di Fénis e quello di Issogne, dove l’attrice Jane Alexander vestirà i panni di Bianca Maria Scapardone, contessa di Challant. Il velocista azzurro Fausto Desalu, medaglia d’oro a Tokio, parlerà invece delle sue passeggiate sul Nivolet.

Ricordiamo che Rai 4K è trasmesso al canale 210 della piattaforme satellitare tivùsat. Per ricevere il segnale è necessario disporre di un'antenna satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13 ° Est e di un decoder esterno o una CAM (da inserire nell'apposito vano sui TV per leggere la smart card) capace di supportare i canali in Ultra HD.