Vendite di TV in calo nel secondo semestre del 2021, bene gli OLED

Tutti gli altri produttori di TV non riusciranno invece a capitalizzare la diminuzione dei costi dei pannelli fino al 2022, secondo TrendForce. Le motivazioni sono legate a fattori come la produzione, il trasporto e gli aggiustamenti alle scorte e agli approvvigionamenti di componenti. I prezzi resteranno dunque più alti anche nell'ultimo trimestre. Le previsioni per l'ultima parte del 2021 fissano le vendite a 59,13 milioni , corrispondenti ad un +12,6% rispetto all'ultimo quarto e ad un -10,3% su base annua. Se questi numeri verranno confermati, la seconda metà del 2021 sarà tra le peggiori in assoluto se si confrontano i volumi realizzati nella seconda metà degli anni precedenti.

La contrazione della domanda è legata al maggior tasso di vaccinazione in molti Paesi (e quindi ad una maggiore libertà) nonché ad un generalizzato incremento dei prezzi. TrendForce sottolinea che dallo scorso agosto si è assistito ad un calo dei prezzi dei pannelli TV, iniziato nel 2020. Ad avvantaggiarsene sono stati però i marchi cinesi, che hanno potuto colmare in parte la distanza dagli obiettivi annuali precedentemente fissati.

Analizzando più in dettaglio l'andamento delle vendite nel 2021, si può notare come il primo semestre sia stato caratterizzato da una domanda sostenuta, specialmente in Paesi come gli Stati Uniti, favoriti anche dagli stimoli economici messi in campo per combattere gli effetti della pandemia. Il miglioramento della situazione sanitaria ha però portato ad un mutamento nella seconda metà dell'anno, quando in Europa e Nord America le persone hanno assaporato un maggiore ritorno alla normalità.

L'incremento delle vendite causato dalla pandemia ha così esaurito il suo effetto. Il mercato ha inoltre subito effetti negativi legati a varie situazioni contingenti, come i prezzi di materie prime, servizi di trasporto e logistica saliti ai massimi e i costi di produzione dei TV in forte aumento. Tutti questi fattori sono stati poi trasferiti ai consumatori sotto forma di aumenti nei prezzi. TrendForce ritiene quindi che le vendite complessive per il 2021 raggiungeranno i 210 milioni di unità, in calo del 3,2% su base annua (il 2020 si era invece chiuso in positivo).

La situazione fotografata dagli analisti ha portato molti marchi a preferire i TV OLED rispetto ad altre tecnologie. Il motivo è legato alla possibilità di massimizzare i profitti: vari produttori hanno unito i propri sforzi per assicurarsi che tutte le problematiche riscontrate nell'approvvigionamento di componenti e nella produzione non coinvolgessero anche gli OLED. Le vendite di TV OLED nel 2021 si dovrebbero attestare a 6,8 milioni di unità, in aumento del 72,8% su base annua.