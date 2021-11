DAZN a 1080p, il debutto è oggi con Hellas Verona contro Empoli

Il calendario per questa giornata era ricco di scontri nella parte alta della classifica con Lazio - Juventus, Fiorentina - Milan e Inter - Napoli: la piattaforma di streaming però ha deciso di agire con prudenza, e quindi di non far coincidere questo debutto con un match ad alta densità di traffico. Questo non significa, però, che le cose andranno sempre così: dalla prossima giornata, infatti, il profilo a 1080p dovrebbe essere disponibile per tutti gli incontri in programma.

DAZN a fine ottobre aveva annunciato l'arrivo del profilo FullHD 1080p per le partite della Serie A TIM, indicando anche la giornata d'esordio, e cioè la tredicesima, quella che ci siamo quasi totalmente lasciati alle spalle. Quasi, appunto: perché ci sono ancora due partite da disputare, e cioè Hellas Verona - Empoli e Torino - Udinese. Sarà la prima delle due, col fischio d'inizio fissato alle 18:30 , ad essere il primo match del nostro campionato trasmesso in 1080p su DAZN .

I REQUISITI MINIMI

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, vi ricordiamo quanto emerso già a fine ottobre, in attesa di poter verificare da vicino questa sera quando Hella Verona ed Empoli scenderanno in campo. A quanto sappiamo, lo streaming sarà come detto in 1080p e dovrebbe quindi garantire una qualità superiore rispetto al 1080i di Sky, il bitrate dovrebbe attestarsi attorni agli 8 mbit/s e per beneficiare dell'alta risoluzione è necessario disporre di una connessione ad internet capace di garantire 8 mbit/s costanti. Chi farà accesso da smartphone continuerà a poter fruire di una qualità massima di 720p, così come chi non dispone di una connessione capace di soddisfare i requisiti minimi.

La codifica dello streaming, infine, sarà comunque in MPEG4 dal momento che il player di DAZN non supporta l'HEVC su tutte le piattaforme: la qualità offerta, comunque, dovrebbe avvicinarsi a quella apprezzata su Amazon Prime Video nel corso delle partite in Champions League trasmesse appunto in 1080p (anche se a 10 mbit/s).