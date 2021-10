Sky, multa salata per telemarketing selvaggio dal Garante della Privacy

Dopo la discussa indagine sui microfoni degli smartphone sempre accesi, il Garante Privacy torna al centro dell'attenzione per aver multato Sky Italia per oltre 3 milioni di euro. Il motivo? " telemarketing selvaggio ". Nel determinare l'ammontare della sanzione - si legge nel comunicato - l'Autorità ha "tenuto conto della gravità delle violazioni riscontrate , che si riferiscono a condotte “di sistema” radicate nelle procedure societarie e del fatto che Sky, da molti anni presente sul mercato italiano, avrebbe dovuto impostare le proprie scelte di fondo nel rispetto della normativa sulla privacy". Oltre alla multa, ovviamente, c'è anche il divieto di proseguire il comportamento illecito e la prescrizione a mettersi in regola con la normativa europea e nazionale: ma vediamo più nel dettaglio cos'è successo.

SERVE IL CONSENSO

In seguito a numerose segnalazioni di chiamate indesiderate che avevano come scopo la promozione di servizi offerti da Sky, sia in maniera diretta sia appoggiandosi a call center esterni, il Garante ha avviato un'indagine che ha portato al riscontro di numerose criticità: in particolare l’effettuazione di chiamate promozionali senza informativa e senza consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da altre società.

Differentemente da quanto sostenuto da Sky, il consenso accordato dagli utenti alla comunicazione dei propri dati a terzi non includeva l'autorizzazione a farne uso a fini promozionali. La procedura corretta di telemarketing avrebbe infatti dovuto prevedere un passaggio ulteriore: all'inizio della telefonata occorre infatti fornire all'utente una propria informativa illustrando anche la provenienza dei dati e domandando il consenso. Solo in caso di risposta affermativa, quindi, è poi possibile continuare avanzando le proposte commerciali.

Inoltre, il Garante osserva anche come fosse compito di Sky controllare attraverso le proprie black list che le persone da contattare non avessero già manifestato la propria contrarietà rispetto all'ipotesi di ricevere telefonate atte a pubblicizzare i suoi prodotti.

Come detto in apertura, oltre alla sanzione amministrativa che ammonta precisamente a 3.296.326 euro, Sky ha anche ricevuto l'imposizione dell'inserimento della PEC tra i canali di ricezione validi per le dichiarazioni di opposizione al trattamento dei dati personali, e quella a nominare i fornitori che svolgono attività promozionali per suo conto responsabili di tutte le fasi del trattamento: questo anche al fine di sottolineare come Sky, in qualità di titolare, abbia "l’obbligo di vigilare sul loro operato e verificare la corretta gestione dei contatti promozionali".