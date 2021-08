Netflix, ecco il primo trailer per la docuserie dedicata a Inspiration4 di SpaceX

Un paio di settimane fa vi abbiamo raccontato che Netflix avrebbe portato sulla sua piattaforma di streaming Countdown: Inspiration4 Mission to Space, una docuserie girata per raccontare il viaggio di Inspiration4 e del suo equipaggio civile. In questi giorni è uscito il primo trailer - lo trovate qui sotto - che ci dà un'idea di ciò che ci possiamo aspettare dalla produzione.

L'obiettivo è chiaramente quello di andare oltre la semplice spiegazione della tecnologia e delle difficoltà tecniche alle spalle del volo, cercando di inquadrare anche la crew di astronauti coinvolti e le loro storie, ma sembra che effettivamente la serie possa diventare un ottimo modo per avvicinare un pubblico più vasto sia al progetto di SpaceX, ma più in generale alla corsa allo spazio a cui stiamo assistendo negli ultimi anni.

Confermate anche le modalità di rilascio: due episodi il 6 settembre e altri due il 13, con tutta la fase preparatoria e le storie dell'equipaggio; quindi il 15 settembre, a meno di cambi di programma, ci sarà il lancio vero e proprio che verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Netflix. Ci sarà poi un quinto episodio, previsto entro la fine del mese, che metterà insieme quanto accaduto il 15 e nei giorni successivi, raccontando il viaggio vero e proprio, che ancora non ha una data precisa ma che verrà prodotto quasi in tempo reale.

Confermata la regia di Jason Hehir, che ha firmato anche The Last Dance e per la prima volta si cimenterà al di fuori dell'ambito del racconto sportivo, quindi è lecito aspettarsi un lavoro con valori produttivi alti.