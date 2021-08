Nasce Sky Sport 4K, il canale con calcio e sport in Ultra HD e HDR

Sky Sport 4K sarà trasmesso sul canale 213 di Sky per gli abbonati via satellite. Non sarà quindi disponibile per i clienti via fibra e richiederà necessariamente l'utilizzo di un box Sky Q. É ovviamente necessario che gli utenti siano abbonati ai pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport e che abbiano abilitato l'opzione Sky HD (col vecchio listino), Sky Ultra HD (con Sky Smart) o che abbiano sottoscritto l'offerta Sky Open (l'Ultra HD è incluso).

I primi appuntamenti su Sky Sport 4K sono i seguenti:

Sabato 21 agosto, ore 13:30: Premier League con Liverpool - Burnley

Sabato 21 agosto, ore 18:30: Bundesliga con Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

Sabato 21 agosto, ore 20:45: Serie A con Empoli - Lazio

Domenica 22 agosto, ore 17:30: Premier League con Arsenal - Chelsea

Lunedì 23 agosto, ore 20:45: Serie A con Sampdoria - Milan

Ricordiamo che le trasmissioni in HDR su Sky vengono veicolate nel formato HLG ed è quindi richiesto un TV compatibile per poter godere dell'elevata gamma dinamica (in caso contrario si può comunque fruire della risoluzione Ultra HD).