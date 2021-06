DVB-T2, broadcaster "sotto pressione": per Mediaset serve maggiore flessibilità

Mediaset, cosi come tutti gli altri broadcaster, sarebbero "sotto pressione" a causa dei ritardi importanti nel processo di migrazione al DVBT-2, il nuovo standard del digitale terrestre. Ritardi che, secondo quanto affermato dal presidente del Biscione, Fedele Confalonieri, si sarebbero accumulati con il precedente governo. Nel corso dell'assemblea con gli azionisti del gruppo televisivo, tenuta ancora a porte chiuse, Confalonieri non ha messo in discussione la data di cessione della banda a 700mAh, che passerà alla rete 5G a giugno del 2022, ma ha richiesto che venga consentita ai broadcaster "la flessibilità delle azioni per arrivarci, preservando business, utenti e competitività di piattaforma".

In pratica, fermo restando lo switch-off improrogabile, viene richiesta "una nuova roadmap per i nuovi standard e una politica di finanziamento pubblico alla sostituzione dei televisori obsoleti ricca ed efficace".

Il problema più significativo che tocca i cittadini è che l’introduzione dei nuovi standard rischia di impedire agli utenti che non abbiano tv di nuova generazione di vedere la tv digitale terrestre, che per quasi 16 milioni di famiglie è ancora l’unica piattaforma visibile nelle case.

Per Mediaset, inoltre, è rilevante la necessità "di rimettere mano, portandolo alla formalizzazione, al progetto del broadcaster internazionale, partendo da un presupposto fondamentale: nel mondo dei media la dimensione aziendale conta sempre di più nelle dinamiche competitive internazionali". Secondo Confalonieri, il ministero dello Sviluppo economico avrebbe già garantito velocità e incisività in tal senso "e confidiamo nel loro impegno".

Nel frattempo, visti questi ritardi, il Governo starebbe valutando un rinvio della scadenza di settembre, un "mini spostamento" a cui si sommerebbe l'ipotesi della convivenza degli standard. Ad oggi, tuttavia, non ci sarebbe nessuna formalizzazione ma la situazione sarebbe comunque monitorata con attenzione dal MISE.