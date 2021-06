Brexit, l'Ue si prepara a ridurre le produzioni britanniche sulle piattaforme streaming

Questo dominio è stato descritto nel documento come una minaccia alla "diversità culturale" dell'Europa . Qualora l'iniziativa andasse avanti, potrebbe rappresentare un duro colpo all'industria cinematografica britannica ed andrebbe ad aggiungersi agli altri punti che stanno inasprendo le relazioni tra UE e Regno Unito tra cui, non ultime, le controversie sulla vendita di salsicce britanniche nell'Irlanda del Nord e il rilascio di licenze nelle acque di pesca.

Gli effetti della Brexit iniziano a farsi sentire anche sul settore dell’intrattenimento. L'UE, infatti, starebbe pensando ad un taglio significativo alle produzioni televisive e cinematografiche britanniche per favorire una maggiore "diversità dei contenuti". L'iniziativa, secondo quanto ripotato dal The Guardian, che avrebbe preso visione di un documento interno, sarebbe partita dalla Francia con il sostegno di Italia, Austria, Spagna e Grecia.

Secondo la direttiva sui servizi di media audiovisivi dell'UE, la maggior parte dei programmi televisivi sulla televisione digitale terrestre deve essere assegnata a contenuti europei e deve costituire almeno il 30% del quantitativo totale di titoli disponibili su piattaforme on demand (VOD) come Netflix e Amazon.

Ma ci sono Paesi che sono andati anche oltre: la Francia, ad esempio, ha fissato una quota del 60% per le opere europee sulle piattaforme VOD e ha richiesto che il 15% del fatturato delle piattaforme venga speso nella produzione di opere audiovisive e cinematografiche europee.

L'inclusione di contenuti del Regno Unito in queste quote, qualificati ancora come opere europee, avrebbe comportato quella che viene appunto descritta come "una quantità sproporzionata" di programmazione britannica che ostacolerebbe una maggiore varietà di opere prodotte in Europa,

“Pertanto la sproporzione può incidere sul raggiungimento degli obiettivi di promozione delle opere europee e della diversità culturale previsti dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi”.

La Commissione europea è stata quindi incaricata di avviare uno studio relativo al possibile impatto che la programmazione britannica può avere sulla "diversità culturale" dell'UE. Secondo fonti diplomatiche, questo sarebbe un primo passo verso un'azione per limitare i privilegi concessi ai contenuti prodotti nel Regno Unito.

Secondo il Guardian, la vendita dei diritti internazionali ai canali europei e alle piattaforme VOD ha fruttato all'industria televisiva britannica circa 490 milioni di sterline nel biennio 2019-20, rendendolo il secondo mercato più grande dopo gli Stati Uniti.