Disney+, Loki fa scuola: i nuovi episodi delle serie TV arriveranno di mercoledì

Ricordiamo che Disney aveva annunciato a inizio maggio che la serie sul fratellastro di Thor sarebbe arrivata con due giorni di anticipo: il 9 giugno, appunto mercoledì, invece di venerdì 11. Un piccolo colpo di scena perfettamente in sintonia con il carattere volubile e imprevedibile del personaggio, ma che, ora sappiamo, nascondeva motivazioni più concrete. Secondo la fonte, la decisione entrerà completamente in vigore già dal prossimo mese ; di conseguenza, di seguito vi proponiamo il calendario aggiornato:

Loki ha fatto scuola: da ora in poi, Disney+ rilascerà nuovi episodi di serie TV di mercoledì , invece di venerdì come si è sempre fatto finora. A sostenere che quanto è successo con la nuova serie Marvel non è solo un'eccezione, ma la nuova regola, è stato l'Hollywood Reporter ieri. Secondo le fonti della testata, il servizio ha bisogno di strutturare un po' meglio la propria offerta, ora che arrivano molte più novità su base regolare: mercoledì sarà quindi dedicato alle serie, mentre per film e tutto il resto rimarrà il venerdì.

Il venerdì è tendenzialmente uno dei giorni preferiti dal mondo dello streaming per il rilascio di nuovi contenuti. È molto facile intuire perché: subito prima del weekend il tempo libero tende ad aumentare. È il giorno standard anche per Netflix, per esempio, anche se con le classiche differenze - stagioni intere tutte d'un colpo contro uno o due episodi a settimana per Disney.

Insomma, potremmo dire che, come spesso accade anche nel Marvel Cinematic Universe, col tempo salta fuori che le azioni di Loki sono più sensate di quanto si pensasse in principio. Tra l'altro, pare che la serie sia partita benone: secondo Samba TV è stata la premiere più guardata in assoluto, almeno negli USA, con 890.000 visualizzazioni. Per paragone, WandaVision si è fermata a 655.000, mentre The Falcon and The Winter Soldier a 759.000.