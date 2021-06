Sky: tutte le partite di UEFA Euro 2020 in Ultra HD con HDR e un'estate a tutto sport

Sky ha annunciato la programmazione prevista per i Campionati Europei di UEFA Euro 2020, la competizione tra le Nazionali del Vecchio Continente che si svolgerà dall'11 giugno all'11 luglio 2021. La pay TV ha acquistato i diritti per trasmettere tutti i 51 incontri, 24 dei quali saranno in esclusiva assoluta (gli altri 27 sono in co-esclusiva con la Rai). Tutte le partite andranno in onda a risoluzione Ultra HD con HDR via satellite per i possessori dei box Sky Q e saranno disponibili anche in streaming (in HD) su NOW e in mobilità con Sky Go.

La copertura dell'evento non si limiterà però alle dirette dei match: l'obiettivo di Sky è di raccontare la sedicesima edizione degli Europei a tutto tondo. Diretta Gol permetterà di seguire tutte le azioni salienti delle partite in contemporanea. Anche Sky Sport 24 cambierà il palinsesto in occasione degli Europei. La giornata inizierà alle 8 del mattino con le notizie ed EUROMIX, che riproporrà il meglio della giornata precedente. Alle 10:00 EURO TODAY darà il buongiorno dalle città dell’Europeo con Marina Presello, Roberta Noè e Davide Camicioli.

Alle 13:00 andrà in onda L’EUROPA È SERVITA con Cristiana Buonamano che si alternerà con Vanessa Leonardi. Alle 15:00 Sara Benci condurrà EURO POMERIGGIO. Le gare delle 15:00 e delle 18:00 saranno accompagnate dagli studi pre e post gara con la conduzione alternata di Mario Giunta e Federica Lodi, mentre per le partite della 21:00 si avvicenderanno in studio Anna Billò e Leo Di Bello. Si chiuderà alle 23:45 con CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE, il programma di Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Fayna che si focalizzerà sul mercato dei giocatori protagonisti agli Europei.

Le partite dell’Italia avranno un palinsesto speciale: in studio Alessandro Bonan introdurrà e commenterà le prestazioni dell'undici di Roberto Mancini insieme agli ospiti. Gli appuntamenti da segnare sul calendario sono i seguenti: